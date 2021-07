Domenica 1° agosto: Giorgio Panariello in piazza con ‘Story’

Dopo aver pubblicato, nel 2020, “Io sono mio fratello”, romanzo che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica, in attesa di salire sui palchi di tutta Italia, il prossimo anno, con il nuovo spettacolo teatrale “La favola mia”, Giorgio Panariello torna protagonista nell’estate 2021 con “Story”, un lungo monologo dove il grande comico, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”: dai suoi esordi ai più noti spettacoli italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

Tra le tappe di “Story” c’è la Piazza del Popolo di San Severino, dove Giorgio Panariello è di scena domenica 1 agosto alle ore 21.30.

L’evento è organizzato da Eclissi Eventi, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di San Severino.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 40,25 euro, secondo settore 34,50 euro, terzo settore 28,75 euro (diritti di prevendita inclusi).

Gli ultimi biglietti saranno in vendita prima dello spettacolo, dalle 18.30, al botteghino presente in piazza. Per informazioni tel. 0733 865994 oppure www.eclissieventi.it.

Intanto il sindaco Rosa Piermattei ha emesso un’Ordinanza con la quale vieta, dalle ore 19, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali. Inoltre è vietato introdurre e utilizzare, in piazza, bottiglie o altri contenitori in vetro.

I titolari di esercizi pubblici e commerciali operanti su tutto il territorio comunale sono invitati ad esporre l’Ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune. L’inosservanza della stessa comporterà, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, l’applicazione di una sanzione fino a 500 euro.