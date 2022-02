Volley, vincono Sios Novavetro e Tormatic: le ragazze sono prime a +8

La Sios Novavetro torna subito al successo dopo il passo falso in quel di San Benedetto vincendo per 3-0 lo scontro casalingo contro l’Aurora Volley Appignano e si aggiudica un posto ai play off!

Fin da subito non c’è stata storia, con la squadra ospite che deve far fronte a diverse assenze e con una Sios che è ancora ferita dalla sconfitta esterna.

Parte benissimo la squadra di casa che, con capitan Muscolini in battuta, si porta su un rassicurante parziale di 6-0; Appignano non ci sta e reagisce immediatamente, ma il divario è troppo ampio e i padroni di casa conquistano il primo set per 25-18.

Il secondo parziale parte sulla falsa riga del primo, la Sios parte con la giusta cattiveria e gli ospiti non riescono a rimanere attaccati al set, che finisce per 25-19.

Al cambio campo coach Pasquali prova nuove soluzioni, inserendo Romitelli. Il giocatore entra in campo con la giusta determinazione e contribuisce, alla conquista del 3° set per 26-24.

La Sios-Novavetro con questo 3-0 netto si assicura così un posto ai play off! Intanto martedì sera, alla palestra Tacchi Venturi, arriva Banca Macerata per il ritorno dei quarti di Coppa, dove i nostri ragazzi, forti della vittoria per 3-1 all’andata, proveranno a conquistare la semifinale.

Sios-Novavetro – Aurora Volley Appignano 3-0 (25-18, 25-19, 26-24).

Prima dei ragazzi, le nostre ragazze della Tormatic hanno vinto l’undicesima partita consecutiva allungando ancora di più il gap sulla prima inseguitrice. Parte da subito forte la formazione di casa decisa a prendersi il match, contro la giovane, ma ostica formazione civitanovese Volley ’79. La squadra settempedana nel primo set gioca un’ottima pallavolo e tiene sempre in mano il pallino del gioco vincendo agevolmente con il parziale di 25-17. Stessa identica storia anche nel secondo, la Tormatic continua a macinare gioco e le avversarie non riescono a rimanere aggrappate alla partita, 25-18 è il punteggio con cui si va al cambio campo.

È quando tutto sembra in discesa che le ospiti rientrano aggressive in campo, mettendo in difficoltà in ricezione le ragazze di coach Mosca e vincendo nella volata finale il terzo parziale di gioco per 23-25 e riaprendo le sorti della partita.

Al rientro in campo, però, le settempedane tornano a giocare come sanno fare e ristabilendo il dominio dimostrato già nei primi due set e con il parziale di 25-18 si prende gioco, partita ed incontro, volando a +8 sulla prima inseguitrice. Tormatic – Volley ’79 3-1 (25-17, 25-18, 23-25, 25-18).