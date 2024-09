Lavori edili post sisma in viale Europa: cambia la viabilità

Da martedì 10 settembre, e fino al termine dei lavori, per un intervento post sisma che interessa il Supercondominio Europa, sono previste modifiche temporanee alla circolazione veicolare e pedonale in viale Europa e nelle vie limitrofe.

Lo prevede un’Ordinanza della Polizia locale con la quale viene istituito il divieto di sosta, con rimozione, dal civico numero 100 al civico 90 e dal civico 1 al civico 15 insieme al divieto di accesso in viale Europa da viale Eustachio.

L’Ordinanza prevede anche l’istituzione del senso unico di marcia in viale Europa, dall’intersezione con via Cancellotti all’intersezione con viale Eustachio con direzione di marcia verso viale Eustachio e del divieto di transito agli autocarri in via Cancellotti.

L’immissione da viale Europa in viale Eustachio sarà consentita in ambedue le direzioni di marcia, in deroga alle precedenti disposizioni. Inoltre verrà istituito il passaggio pedonale in viale Europa nel tratto dei civici 1 – 15 e viale Eustachio civici 90 – 100 adiacente la cantierizzazione e con collegamento agli attraversamenti pedonali preesistenti.