Ricostruzione: il Commissario Castelli in città per fare il punto sui cantieri post sisma

Nella giornata odierna il Commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, ha compiuto una visita istituzionale a San Severino.

Accolto dal sindaco Rosa Piermattei, il senatore Castelli – che era accompagnato dal dirigente dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, Marco Trovarelli, e da quello del servizio Ricostruzione pubblica dello stesso Usr, Maurizio Paulini – ha presieduto una riunione nel corso della quale si è discusso dello stato dei cantieri riguardanti alcuni importanti siti nel territorio comunale.

Durante l’incontro il sindaco Piermattei ha presentato dettagliatamente la situazione relativa ai lavori post terremoto in diversi luoghi di particolare interesse, tra cui il palazzo municipale in piazza e l’Istituto tecnico “Divini”. Inoltre ha parlato delle progettualità che interessano il ponte dell’Intagliata, la Casa di riposo “Lazzarelli”, la scuola di via Talpa, assieme a quelle del Duomo antico di Castello al monte, del santuario del Glorioso, delle Grotte di Sant’Eustachio e della Valle dei Grilli.

A margine della riunione il Commissario Castelli ha effettuato una visita al cantiere del giardino storico “Giuseppe Coletti”, ormai in fase di ultimazione, e successivamente ha ispezionato il cantiere dell’Istituto tecnico “Divini”, prima di recarsi al Castello di Pitino accompagnato anche dall’assessore comunale all’Urbanistica, Jacopo Orlandani.

Il senatore Castelli ha espresso apprezzamento per l’impegno e la determinazione dimostrati dalla comunità locale nel processo di ricostruzione e si è impegnato a proseguire il supporto e la collaborazione per garantire il tempestivo completamento dei lavori in corso.