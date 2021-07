Trent’anni fa nasceva il Festival blues: stasera il concerto-evento Miramar

Una serata evento per ricordare il primo concerto di San Severino Blues: il 24 luglio del 1991 nel piazzale Smeducci su a Castello al monte suonò Lester Bowie’s Brass Fantasy, mitica band afro-jazz funky americana. A 30 anni di distanza, nello stesso giorno e nello stesso luogo, arriva Miramar per ricordare questo anniversario.

Miramar è uno spettacolo, un film-concerto con immagini manipolate in tempo reale e con due chitarristi che suonano dal vivo come se fossero un musicista solo. La loro musica è ricca, ma mai eccessiva, è coerente e contemplativa, senza mai diventare ripetitiva.

I due straordinari musicisti sono i portoghesi Frankie Chavez e Peixe.

Vengono da esperienze musicali diverse ma sono uniti dal loro originale approccio con la chitarra. Peixe è da più di venti anni sulla scena innovativa del rock lusitano, che ha impressionato con due dischi sorprendenti, Apneia e Motor, dove esplora le innumerevoli possibilità del suo strumento. Frankie Chavez, sin dal debutto nel 2010, ha dimostrato di essere uno dei musicisti più innovativi della sua generazione con un’originale miscela di folk, blues e rock sia con la band che come one man band. Chavez l’abbiamo scoperto e conosciuto nel 2015 ad Elcito in un concerto memorabile ed in altre due occasioni successive ha suonato per San Severino Blues. Con Miramar Chavez e Peixe ci accompagnano in un viaggio, dalla montagna verso il mare, attraversando il pigro calore del deserto. Un evento speciale imperdibile!

Info: 339.6733590 – facebook/sanseverinoblues – www.sanseverinoblues.com