Piazza del Popolo, il Palazzo Gentili compie cinquecento anni

Il Palazzo Gentili di Rovellone, in Piazza del Popolo, compie 500 anni. Un compleanno speciale che la famiglia Ciriaci, attualmente proprietaria dello storico immobile, ha voluto celebrare con l’apposizione di una splendida targa commemorativa dell’anniversario.

Il palazzo venne costruito nel 1524 su volere di Francesco Gentili per sé e per i suoi discendenti, come recita l’iscrizione in latino “FRANCISCUS DE GENTILIBUS SIBI POSTERISQUE MDXXIIII” posta sopra le finestre della facciata principale.

Il palazzo ha mantenuto la struttura originaria fino ad oggi dividendosi all’interno in due complessi: un’ala riservata alla servitù e un’altra per la nobiltà. Il loggiato di Piazza del Popolo ospita l’ingresso principale: il magnifico portone centinato, impreziosito dai mascheroni opera dell’artista locale Venanzio Bigioli, anticipa la breve scalinata che, contornata da quattro imponenti colonne, accompagna i visitatori verso le scale principali della struttura e verso la corte interna. Lo stile unico ed elegante è visibile in ogni particolare, come nel passamano che guida gli ospiti fino ai piani alti, dove ogni stanza racchiude un vero e proprio tesoro sotto forma dei meravigliosi affreschi alle pareti ed al soffitto.

Perle di questi ambienti così carichi di storia sono la sfarzosa sala da ballo, con elementi originali come gli ampi specchi alle pareti e il balcone in ferro battuto. Salendo solo di un piano, in uno degli appartamenti è possibile entrare tramite una piccola porta in una vera opera d’arte: la cappella privata della famiglia Gentili, interamente affrescata dal Bigioli e completa degli arredi originali, che è magnifico esempio di arte rinascimentale.

Dedicata alla Beata Camilla Gentili che, figlia di Luca Gentili di Rovellone e Brandina Grassi, fu uccisa dal consorte Battista Santucci, uomo violento e da sempre in forte conflitto con la famiglia Grassi, rea di aver violato il divieto di parlare con sua madre. Attratta con l’inganno in campagna dal marito, venne pugnalata più volte al petto nonostante lei abbia pregato fino all’ultimo il Signore per il perdono. Tumulata nella chiesa di San Domenico, la sua tomba fu meta ambita per molti fedeli. Venne proclamata beata da Papa Gregorio XVI nel 1841.

Degna inoltre di note la facciata posteriore del palazzo, vero e proprio mosaico di stili e di epoche che si affiancano gli uni alle altre e si affaccia nella corte interna con giardino.

Gli ambienti signorili sono ricchi di dettagli d’epoca riportati alla luce dopo un lungo restauro durato 10 anni, 4 dei quali solo per gli affreschi.

Oggi, negli spazi dell’intera struttura, sono dislocate le 14 soluzioni abitative, ciascuna di diversa tipologia: Classic, Deluxe, Superior e Master Suite.

La struttura dispone di un’incantevole sala eventi, di un suggestivo giardino interno e di un’area benessere elegante e confortevole che comprende il centro estetico e la spa.

Dal 2016 al 2021 Palazzo Gentili ha operato come struttura ricettiva e benessere, ora è possibile richiederne la locazione in esclusiva per matrimoni.