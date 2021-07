Domenica 1 agosto a piedi fino alla “buca del terremoto”

Una passeggiata a piedi in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Domenica 1 agosto torna l’appuntamento con l’escursione guidata “Zaino in spalla… per Buca d’aria”, giunta alla seconda edizione.

L’iniziativa, pensata nell’ambito delle attività promosse dalla rete dei Comuni della Marca maceratese Ma.Ma., sarà guidata dagli esperti del Cai di San Severino e promossa in collaborazione da Comuni di San Severino e di Serrapetrona, Pro loco di San Severino e di Serrapetrona. Partecipano anche i volontari dei gruppi comunali di Protezione civile.

Due gli itinerari previsti: il più breve, con ritrovo alle ore 8 e partenza dal campo di motocross “San Pacifico” è di 4 chilometri. Si raggiungerà la chiesa della Madonna della neve dopo circa tre ore di cammino.

Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere alla Pro loco di San Severino (0733 638414).

Un secondo itinerario prevede la partenza, sempre alle ore 8, dal bivio per la strada dell’Acquedotto a Serrapetrona. Da qui si proseguirà, per una lunghezza di 7 chilometri, in direzione di Castel San Venanzo e Villa d’aria, fino ad arrivare alla Buca del Terremoto, sempre per le ore 11 circa.

Info e prenotazioni alla Pro loco di Serrapetrona (0733 908321).

All’arrivo a Buca d’aria incontro tra i due gruppi. A seguire pranzo al sacco presso la chiesa della Madonna della neve dove ci sarà anche un po’ di intrattenimento musicale.

E’ previsto un contributo di 3 euro a partecipante per il momento conviviale. Le adesioni si raccolgono entro il 30 luglio.