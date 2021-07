Finiti i lavori sulle strade per Granali e Rocchetta-Caruccio

Il Comune ha ultimato i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su un tratto della comunale per Granali e sulla strada che collega le località di Rocchetta e Caruccio, in direzione di quest’ultima. Le opere di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo che sfiora i 100 mila euro, sono state finanziate con il reimpiego dei proventi derivanti dalle multe elevate per il mancato rispetto delle norme del Codice della strada.

I lavori, su progetto esecutivo redatto dai tecnici dell’Area Manutenzioni, sono consistiti nella pulizia dei cigli stradali, nella ripresa di buche, avvallamenti e nella rettifica delle pendenze dei piani viabili e nella posa in opera di conglomerato bituminoso, tipo tappetino.