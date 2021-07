Il progetto “Ci sto? Affare fatica!” ha fatto il bis al Glorioso

Per una settimana si sono messi a disposizione della comunità settempedana e hanno partecipato al progetto “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”. Protagonisti dell’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dal Centro servizi per il volontariato delle Marche, in collaborazione con la Regione, sono stati diversi ragazzi e ragazze, dai 16 ai 21 anni, “arruolati” dall’ufficio Servizi alla persona per sistemare altalene, panchine e staccionate in legno del piccolo parco giochi del rione Glorioso.

Al termine dell’esperienza è stato consegnato ai partecipanti un buono del valore di 50 euro spendibile in abbigliamento, alimentari, libri scolastici e di lettura, sport e tempo libero, materiale informatico, in tutti gli esercizi commerciali convenzionati.

Analoga iniziativa aveva interessato, la prima settimana di luglio, lo spazio verde tra via Ugo Bassi e via Vittore Crivelli. I ragazzi e le ragazze, affiancati da tutor e addetti alle Manutezioni del Comune, si sono divertiti e, al tempo stesso, hanno preso parte con soddisfazione a una bella azione civica a favore della comunità.

“Un bell’esempio di come possono nascere davvero grandi cose da un piccolo progetto”, sottolinea il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali, Vanna Bianconi. A complimentarsi con i partecipanti all’iniziativa anche il sindaco Rosa Piermattei: “Vorrei ringraziare chi ha aderito al progetto e mi auguro che lo stesso possa ripetersi nel tempo. E’ stato bello vedere questa risposta da parte di tanti ragazzi che, alle prese con le vacanze estive, hanno comunque deciso di mettersi a disposizione della comunità”.