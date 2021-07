I 27 bozzetti su Dante del Bigioli “traslocano” in Pinacoteca

I ventisette bozzetti danteschi dello straordinario artista settempedano Filippo Bigioli lasceranno la Galleria d’arte moderna, al primo piano del palazzo Comunale, inagibile a causa del terremoto, per essere momentaneamente trasferiti nelle sale espositive della Pinacoteca “Tacchi Venturi” di via Salimbeni. Anche la Soprintendenza ha detto sì al trasferimento temporaneo, almeno fin quando gli spazi della Galleria non saranno di nuovo agibili e visitabili. Ciò sarà possibile solo dopo i necessari lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione.

In pinacoteca, intanto, si sta lavorando perché sia allestita una vera e propria sala con le straordinarie opere del Bigioli, che ricomprendono anche diversi quadri.

I 27 quadretti, raffiguranti scene tratte dal poema allegorico-didascalico più conosciuto al mondo, la Divina Commedia; sono i bozzetti ad olio per le grandi tavole che il cavalier Romualdo Gentilucci di Fabriano, cultore delle Belle Arti e promotore di iniziative artistiche ed editoriali, commissionò all’artista settempedano Filippo Bigioli nel 1854. Da questi furono in seguito tratti i soggetti per le grandi tele che costituiscono la Galleria Dantesca e che misurano 6 metri per 4 metri. Le opere furono dipinte a “finto arazzo” con colori vegetali direttamente sulla tela e senza imprimitura dallo stesso Bigioli insieme ad altri artisti.

I pregevoli capolavori d’arte, una volta ricollocati, seppur momentaneamente, in Pinacoteca, potranno essere ammirati dai turisti, dai visitatori e dagli appassionati di pittura.