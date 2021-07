Palazzo Servanzi, serata con lo scrittore Corrado De Rosa

I Teatri di Sanseverino, per la rassegna “Incontri con l’autore”, danno appuntamento a tutti per martedì 13 luglio, alle ore 21.30, nel cortile di palazzo Servanzi Confidati. Protagonista di una delle tappe di un percorso che ha già fatto conoscere oltre 70 protagonisti della cultura italiana sarà Corrado De Rosa, medico psichiatra e consulente legale di tribunali e università, che presenterà per l’occasione il suo ultimo saggio “Italian Psycho – la follia tra crimini, ideologia e politica”, edito da Minimum Fax.