Polizia locale: due nuovi agenti in servizio fino ad autunno

Da metà giugno due nuovi agenti, assunti con contratto a tempo determinato, sono in servizio presso il Comando della Polizia locale del Comune di San Severino. Vi resteranno per il periodo estivo e autunnale.

I due nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico, sono Elisa Talamonti di Civitanova Marche e Daniele Latini di Macerata, classificatisi, rispettivamente, al primo e secondo posto in graduatoria. Entrambi hanno esperienze pregresse in altri Comuni.

I numerosi eventi e le serate programmate per la bella stagione da Comune, Pro loco e dalle altre associazioni cittadine, ma anche la necessità di controllare il vasto territorio comunale che registra un aumento considerevole del turismo nelle zone montane e in aree come Elcito e Canfaito, insieme alla richiesta crescente di interventi e controlli nel settore edile e della ricostruzione, sono i punti salienti sui quali l’Amministrazione comunale – con il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani – si è voluta concentrare, in sinergia con il comandante della Polizia locale, Adriano Bizzarri, per una maggiore presenza e sicurezza sul territorio.