Cantiere archeologico all’Itis: martedì 13 aperto al pubblico

Sarà eccezionalmente aperto al pubblico, il prossimo 13 luglio, il cantiere del nuovo edificio scolastico dell’Itts “Divini” al cui interno sono ancora in corso gli scavi, iniziati durante l’estate del 2019, grazie ai quali è stato individuato un sito di epoca eneolitica – IV millennio a.C. – uno dei pochi noti per la regione Marche.

“Nello specifico – spiega la Soprintendenza archeologica regionale – il sito testimonia un’intensa frequentazione, anche in più fasi, di un’area prossima al vecchio alveo di un corso d’acqua oggi non più esistente, che ha subito nel tempo anche azioni di rimaneggiamento antropico”.

La straordinarietà del rinvenimento “è inoltre accentuata dalla grande quantità di manufatti recuperati in buono stato di conservazione, soprattutto strumenti in selce lavorata e molti scarti che documentano una lavorazione in loco della materia prima. Inoltre – conclude la Soprintendenza – sono stati riportati in luce numerosissimi frammenti ceramici conservati anche in consistenti porzioni”.