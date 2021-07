Veronica De Angelis neo dottoressa in Scienze politiche

Veronica De Angelis si è laureata in Scienze politiche e delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi Niccolò Cusano di Roma. Ha discusso una tesi dal titolo “Stalking: le attenzioni che diventano ossessioni”; relatrice la professoressa Michela Luzi.

La neodottoressa Veronica De Angelis



Un altro bel traguardo per la giovane militare dell’Arma, l’unica donna in servizio alla Stazione dei Carabinieri di San Severino. Da sei anni ormai è qui e fa parte della comunità cittadina. Lo scorso marzo, in occasione della Festa della donna, “Il Settempedano” l’aveva intervistata e lei si era raccontata con grande sincerità, anticipando anche l’obiettivo della laurea, ora conseguita con pieno merito e soddisfazione personale.

Da colleghi e familiari giungano a lei i più sinceri auguri per un radioso futuro.