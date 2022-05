Come ogni anno nei mesi di aprile e di maggio gli studenti dell’Istituto “Bambin Gesù” si cimentano nelle prove di esame per il conseguimento delle certificazioni internazionali nell’ambito delle lingue straniere oggetto di studio, quali Cinese, Francese, Inglese, Tedesco.

Nel mese di aprile si sono svolti gli esami di lingua tedesca, promossi dal Goethe – Institut, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Vi hanno partecipato gli studenti Matilde Allegretto, Sofia Caponera, Renata Emanuela Gavrilescu, Vittoria Ricci, Giulio Polzoni. Tutti hanno ottenuto le certificazioni Goethe-Zertifkat A2 con ottimo punteggio.

La studentessa Benedetta Soares, invece, ha ottenuto il Goethe-Zertifkat B2 / telc Deutsch B2; gli studenti sono stati preparati dalla professoressa Claudia Cataldi.

Nel mese di maggio presso il Politecnico di Ancona, facoltà di Economia, gli stessi studenti del quarto e del quinto anno, che hanno sostenuto l’esame per la certificazione di lingua tedesca, hanno ottenuto anche la certificazione di lingua francese Delf B1: vivi complimenti a loro e alla professoressa Warda Louali che li ha preparati e sostenuti!

Per quanto concerne la lingua cinese, la prova d’esame per la certificazione HSK1 di livello A1 si è tenuta il 14 maggio presso il Polo Pantaleoni dell’Università degli Studi di Macerata e vi hanno aderito gli alunni del secondo anno. Ora si attendono gli esiti, così come per quella che riguarda la lingua inglese per la certificazione internazionale Cambridge B1 Preliminary, la cui prova si è svolta il 28 maggio e alla quale hanno partecipato alcuni ragazzi del secondo anno.

Le prove che vengono somministrate sono piuttosto complesse e articolate e vertono sulle quattro fondamentali abilità linguistiche: lettura, ascolto, scritto e parlato.

È bene ricordare che tali certificazioni, oltre a favorire l’accesso a crediti formativi nel corrente anno scolastico, consentono riconoscimenti in ambito universitario e offrono soprattutto ottime opportunità di lavoro qualificato, divenendo strumenti essenziali nel processo di formazione professionale.

In una società sempre più multietnica e globalizzata, inoltre, le lingue straniere stimolano l’approccio a nuove culture e civiltà, come veicolo imprescindibile di comunicazione interpersonale.

In particolare, l’Istituto “Bambin Gesù” è molto attento al percorso di crescita e di formazione dell’individuo e tali esperienze contribuiscono senza dubbio a favorire tale cammino, conferendo ad ogni singolo studente l’occasione per mettere alla prova non solo le proprie competenze, ma soprattutto se stesso e il suo stato emozionale, al fine di promuovere autostima e senso di responsabilità, fondamentali per affrontare le sfide future della vita.