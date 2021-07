Settempeda, arrivano Stefano Miconi e Lorenzo Sparvoli

La Settempeda si muove per completare l’organico per il prossimo campionato (inizio previsto per il 26 settembre) e inserisce altri due giocatori. I nuovi arrivi sono Stefano Miconi e Lorenzo Sparvoli. Per entrambi è un ritorno a casa (sono di San Severino), anche se la loro prima volta in biancorosso è stata in periodi diversi essendo il primo un classe 85’ e il secondo un classe 2000. Miconi torna alla Settempeda a distanza di undici anni e durante questo periodo è stato un pilastro del Fiuminata (ben sei annate di cui le ultime quattro di fila), mentre in precedenza ha indossato le maglie del Pioraco, del Montegiorgio e della Lorese spaziando dalla Promozione alla Prima Categoria passando anche dall’Eccellenza. Innesto importante quello di Miconi, esperto centrocampista (ruolo principale quello di mediano) dall’ottimo rendimento, giocatore di sostanza che potrà portare esperienza, conoscenza della categoria e carisma, anche nello spogliatoio. Tutta la trafila nelle giovanili biancorosse è stato, invece, il percorso fatto da Sparvoli che, dopo essere stato alla Maceratese, si è trasferito al Pioraco (ultime tre stagioni). Il terzino destro andrà a completare un pacchetto di esterni difensivi che si presenta ben assortito e completo con il giusto mix tra esperti e giovani. La dirigenza settempedana non ha però terminato il lavoro sul mercato e resta vigile per cogliere occasioni in modo da rifinire la rosa e in tal senso presto potrebbero esserci altre novità. Nel frattempo, però, sono state ultimate le riconferme. Resteranno in maglia biancorossa anche Lorenzo Rocci e Walter Latini. E’ un colpo importante quello di aver tenuto in attacco il bomber settempedano che potrà dare il solito fondamentale contributo di gioco e di gol. Non meno importante la presenza del centrale fabrianese che avrà modo di confermarsi come ottima soluzione per la difesa per rendimento e prestazioni, come accaduto anche nelle precedenti annate.

La squadra, intanto, è impegnata allo stadio Comunale per rimettere in moto fisico e gambe. Due le sedute settimanali con mister Ruggeri che lavora con un folto gruppo di giocatori (tutta la prima squadra più molti giovani e alcuni elementi dell’under 23) e che ha preparato il seguente programma: corsa, esercizi atletici, tecnica con il pallone e partitella finale.

R.P.