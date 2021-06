Tritarelli neo presidente Cna: il sindaco Piermattei al forum dell’associazione

Maurizio Tritarelli, 60 anni, imprenditore di Esanatoglia nel settore pellami, è il nuovo presidente della Cna provinciale di Macerata per i prossimi 4 anni. Comporranno con lui l’Ufficio di presidenza Patrizia Tiranti (vice Presidente), Giuliana Bernardoni, Giacomo Cameli, Carlo D’Angelo, Simone Giglietti, Milko Morichetti, Mara Petrelli, Patrizia Vico. A passargli il testimone, dopo i due mandati previsti dallo statuto, è stato Giorgio Ligliani che nella sua relazione di congedo ha ricordato come, nonostante il sommarsi di eventi catastrofici, la sua Cna abbia tenuto conquistando, passo dopo passo, un’importante autorevolezza. Molti gli ospiti presenti all’assemblea elettiva dell’associazione, i quali hanno animato un’interessante tavola rotonda, introdotta dal direttore della Cna Macerata, Luciano Ramadori, e moderata da Daniele Salvi del Team Sisma Cna Marche.

Il nuovo presidente Maurizio Tritarelli



Scuola, sanità, lavoro, sviluppo delle aree interne i principali temi dibattuti dagli assessori regionali Filippo Saltamartini e Guido Castelli, dal presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, dal Direttore generale Uni.Co. Paolo Mariani e dal sindaco di San Severino, Rosa

Piermattei. Sono arrivati anche messaggi di saluto dalla Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, on. Anna Ascani, e dai rettori Francesco Adornato (Unimc) e Claudio Pettinari (Unicam), pronti a fare squadra con Cna. L’intervento conclusivo è stato del segretario generale Cna Sergio Silvestrini, il quale ha messo in ordine le priorità delle riforme necessarie per investire al meglio le risorse europee in arrivo: “Il decreto semplificazioni è il primo grande intervento per modernizzare il Paese, è lo spartiacque fondamentale. Senza una radicale riforma della

Pubblica amministrazione e una semplificazione di procedure e meccanismi, ogni altra riforma sarà aleatoria e non ci farà uscire dalla palude”.

Silvestrini ha poi ribadito la necessità per il nostro Paese di una “grande Politica” che superi tatticismi e affronti la riforma del fisco: “Parlare di patrimoniali, di ridisegno degli scaglioni e delle aliquote senza comporle in un approccio organico non ha alcun senso. È necessario ridisegnare un quadro completo che preveda innanzitutto un fisco sostenibile e semplice, una tassazione equa che non discrimina in base alla natura del reddito e che abbia particolare riguardo nei confronti del ceto medio e delle piccole imprese, il bersaglio preferito dell’iniquità del fisco».