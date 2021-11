Cinema “San Paolo”, ripresa la programmazione invernale

Il Cinema San Paolo recupera il primo film della rassegna realizzata in collaborazione con i “Teatri di Sanseverino”. Giovedì 11 novembre, la proiezione di Tre piani, di Nanni Moretti, non ha potuto avere luogo per problemi tecnici: lo spettacolo sarà recuperato sabato 20 novembre alle ore 21.15.

Inoltre, dopo il cinema all’aperto della scorsa estate, il San Paolo ha ripreso anche la normale programmazione, con la proiezione dei nuovi film in uscita nelle sale: sabato 13 e domenica 14 è stato proiettato Eternals, della regista Chloé Zhao; i prossimi lungometraggi in cartellone sono Io sono Babbo Natale, di Edoardo Falcone, con Marco Giallini e Gigi Proietti (l’ultimo film dove l’attore romano ha recitato) e Ghostbusters: Legacy, di Jason Reitman.

Le date precise di questi due ultimi film non sono ancora pubblicate, ma per ogni aggiornamento seguite la pagina Facebook del Cinema San Paolo.