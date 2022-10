Quasi duecento assi dei pedali, tra cui anche 40 giovanissimi iscritti alla non competitiva del “Gioco Ciclismo”, hanno preso parte alle 10^ edizione del Trofeo “Co. Bo. Pavoni” di ciclocross che domenica 30 ottobre si è corso sul nuovissimo tracciato di via Varsavia, uno sterrato di circa 2,5 chilometri tra dossi e tornanti e una piccola lingua d’asfalto di un centinaio di metri.

L’appuntamento, valevole per la classifica dell’Adriatico Cross Tour e per il Master ciclocross Uisp Marche, è stato come sempre uno spettacolo per la rodata regia del team di casa dei gemelli Pietro e Paolo Pavoni e del loro super general manager, il papà Aldo. Nell’organizzazione ha assunto un ruolo di rilievo l’Asd Tormatic Pedale Settempedano, che ha sempre collaborato ma quest’anno in particolare è stato protagonista della migliore riuscita dell’evento. A patrocinare e sostenere l’iniziativa c’era anche il Comune. Alle premiazioni finali sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.

Dal punto di vista agonistico la gara, riservata ai tesserati Fci, nella categoria Juniores ha visto primeggiare il morrovallese Teodoro Torresi, 17 anni, con la maglia del Bici Adventure Team di Gagliole.

Il settempedano Paolo Pavoni ha vinto il titolo assoluto assieme a Pietro Tintoni, capofila dei master.

Per le donne in oro la recanatese Mirtò Mangiaterra del Team Cingolani e Marika Passeri del team Race Mountain Folcarelli.

Sul podio degli uomini open maschile, master 1-2-3, l’osimano Samuele Agostinelli. Dietro Lorenzo Cionna, Paolo Pavoni e Pietro Gambuti.

Negli Allievi il trionfo è per Pierpaolo Benedetti del Recanati Bike Team. Poi i due colori dell’Eurobike Riccione Davide Castagnoli e Federico Paci.

Al top nelle rispettive categorie Elisa Corradetti, allievi del team Zhiraf Guerciotti, gli esordienti Cristian Vargas del Velo Club Cattolica e Vivian Micheloni.

Per i Giovanissimi molto molto bene Leonardo Alesi del team Progettto Ciclismo Piceno e la campioncina di casa Camilla Magnapane del team Tormastic – Pedale Settempedano.

Gli atleti del team Co.Bo. hanno fatto registrare ottime performance: Paolo Pavoni, come detto, primo classificato nella categoria Master 4 e primo assoluto della gara; Gianfilippo Raimondi secondo classificato nella categoria Master 5; Mary Guerrini seconda nella categoria master woman; Andrea Pasquarella terzo nella categoria Master 3; Pietro Pavoni secondo nella categoria Open.