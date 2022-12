Cosa si ottiene se una sera di dicembre ragazzi, genitori, docenti ed esperti si ritrovano insieme a scuola per parlare di parità di genere, scienza e tecnologia, cosmo e mondo del lavoro tra giochi, musica e divertimento? Un successo assicurato. L’occasione è stata la “Notte del Divini”: un evento culturale e di intrattenimento organizzato per promuovere l’immagine e la vasta offerta formativa dell’istituto.

Un appuntamento ricco di suggestioni, confronti e cultura. La serata si è aperta presso l’Aula magna con una tavola rotonda dal titolo “La scienza è donna. Contro gli stereotipi di genere”, per incoraggiare le ragazze a studiare e lavorare in campi tecnico-scientifici.

Dopo i saluti del dirigente scolastico, Sandro Luciani, e del sindaco Rosa Piermattei, è stato Luca Capiluppi, psicologo dell’orientamento, a sottolineare come la creatività e la passione non conoscano pregiudizi, incoraggiando tutti i ragazzi a essere protagonisti attivi del processo di innovazione tecnologica in atto.

L’astronoma Molisella Lattanzi, curatrice della rivista Coelum Astronomia, ha testimoniato, attraverso il proprio percorso di studi e la carriera lavorativa, come il binomio donna-scienza sia sempre più vincente. A conferma di questo Cristina Sgattoni è intervenuta per parlare della sua passione per la matematica che, dopo la laurea presso l’Università di Camerino, l’ha portata a ricoprire la posizione di ricercatrice presso il Cnr e a collaborare con l’Agenzia europea Esa in ambito spaziale. Anche Jessica Piccioni, vicepresidente del Consiglio degli studenti Unicam, ha evidenziato come si stia assistendo ad una crescente attitudine delle studentesse verso le discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Lo stesso rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, ha invitato i ragazzi presenti ad osare e a non aver paura del domani perché il mondo del futuro è nelle loro mani, nelle loro scelte di studio e lavoro: solo i giovani potranno spingere la società verso un progresso maggiore. Durante i vari interventi l’illustratrice Fabiana Canale ha realizzato un visual scribing dell’incontro in un mix accattivante di disegni e parole-chiave.

Dopo la tavola rotonda è partita la caccia al tesoro “Sulle tracce di Eustachio”, organizzata per gli studenti della scuole secondarie di primo grado, con la successiva premiazione delle squadre vincitrici. Questa è stata anche l’occasione per le famiglie di visitare i laboratori della scuola e sperimentare, divertendosi, le discipline di indirizzo delle varie specializzazioni, alla presenza di docenti, esperti esterni e alunni dell’istituto.

Infine, il prof Capiluppi ha condotto due laboratori orientativi aperti a insegnanti e genitori dal titolo: “Da grande farò…Come il mondo del lavoro può aiutare nella scelta della scuola” e “Mio figlio/a non ha voglia di studiare: che fare?”.

Ad allietare la serata alcuni momenti musicali organizzati dagli stessi studenti dell’Itts “Divini” e la possibilità di poter osservare all’aperto la volta celeste con i telescopi portati da Cristian Fattinnanzi, “fotografo” delle stelle e appassionato di astronomia.

“La notte del Divini è stato il frutto dell’impegno di tutta la comunità scolastica – ha spiegato il preside Sandro Luciani -. Docenti e ragazzi hanno lavorato insieme per trasmettere il loro interesse per questo istituto, per l’innovazione, lo sviluppo e il progresso, non solo quello tecnico-scientifico, ma anche un rinnovato sentire umanistico. E’ stata una bella occasione per ritrovarsi tutti insieme, un ritorno alla normalità, un ritorno alla vera scuola”.