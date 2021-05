Nasce laboratorio permanente di idee ‘FabbricaSanSeverino’

“C’è aria di novità a San Severino, prende il via FABBRICASANSEVERINO”. Inizia così la nota del gruppo di settempedani che hanno deciso di istituire un laboratorio permanente di idee, “uno spazio di ascolto e di confronto per porre le basi di una prospettiva, nuova e condivisa, per la nostra città”.

“Le parole chiave – scrivono – sono incontro, ascolto, confronto. FABBRICASANSEVERINO vuole raccogliere le migliori idee dei nostri concittadini e trasformarle, quando possibile, in progetti concreti grazie all’esperienza, all’impegno e alla capacità amministrativa di persone che si sono spese e si spendono per il bene della nostra città. Anche le migliori idee se non sviluppate adeguatamente perdono il loro valore. FABBRICASANSEVERINO vuole mettere in cantiere progetti concreti e realistici sulla base dei quali disegnare un futuro che sia espressione della visione di un’intera comunità.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: singoli cittadini, associazioni e gruppi: vogliamo raccogliere l’entusiasmo, l’energia dei giovani e l’esperienza e consapevolezza dei meno giovani, la saggezza e l’intraprendenza. Non resta che seguirci – concludono i promotori dell’iniziativa -, incontrarci e disegnare San Severino con colori nuovi, insieme a noi”.

E’ già attiva una pagina Facebook e sono in cantiere altre iniziative.