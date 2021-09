Dai Paesi Bassi una troupe televisiva alle Medie per la storia della prima alunna olandese dell’Istituto

Piacevole sorpresa alla scuola media Tacchi Venturi di San Severino. Venerdì scorso è giunta una troupe della tv olandese Zapp/eo, formata dalle giornaliste Christis Femke e Julie Van der Kluft, che ha realizzato un servizio su una studentessa di seconda media, una novità assoluta per l’istituto scolastico retto dal dirigente Sandro Luciani. Filmati, interviste alla ragazza, Sophie Van Deursen, ai suoi compagni di classe e uno spaccato di vita scolastica ripreso in diretta: dalla dinamica lezione di educazione motoria a quella più impegnativa di italiano per una ragazza che si esprime prevalentemente in inglese ma che è giunta nel centro settempedano con i suoi genitori Tom e Nicolien fortemente motivata. «Ho seguìto la mia famiglia che ha aperto un’attività a San Severino – ha detto con il consueto volto sorridente – ed ho già diverse amiche con cui cerco di migliorare l’italiano. La materia che mi appassiona di più è Arte». Sophie, proveniente dal piccolo centro olandese di Monster, accolta con gioia dalla vice preside Sandra De Felice e dalle docenti di classe, sarà protagonista di un programma in onda a febbraio in cui il broadcast di Amsterdam mostrerà l’esperienza all’estero di otto giovani che hanno deciso di vivere con la propria famiglia lontano dalla terra dei tulipani. Oltre che dall’Italia, nel programma dal titolo “Enkeltie Verweggistan”, ci saranno protagonisti anche da Dubai, Chicago, Spagna e Svezia. Sarà un bel vedere.

Lu.Mus.