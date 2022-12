Lo storico, il museologo e l’economista a confronto sull’opera dei fratelli Crivelli. Per iniziativa dell’assessorato alla Cultura, giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 17, il teatro Feronia ospita la conferenza di studi del professor Stefano Papetti, docente dell’ateneo di Camerino, che parlerà di “Sfide museologiche sui fratelli Crivelli”, del professor Alessandro Delpriori, sempre di Unicam, che tratterà del tema: “Fratelli di sangue, fratelli di stile?” e del professor Oronzo Mauro, docente di economia e management dell’arte presso la 24Ore Business School, che parlerà dei Crivelli nelle mostre del Novecento.

Spesso si parla di Carlo Crivelli, grande maestro della pittura, e delle questioni legate anche al fratello minore Vittore: l’occasione mostrerà allora la relazione tra i due sotto la lente multipla delle diverse competenze. L’appuntamento è ad ingresso gratuito.

Intanto il Touring Club Italiano, per la rubrica Itinerari e Weekend del proprio sito, propone un viaggio nella Marca Maceratese in occasione dell’esposizione dedicata proprio a Carlo Crivelli, consigliando una visita a San Severino. La nostra città, infatti, è tra gli itinerari crivelleschi della straordinaria esposizione ospitata a palazzo Buonaccorsi di Macerata. Una tappa settempedana viene suggerita dal Tci “non solo per scoprire le opere conservate tra la Pinacoteca civica e il Museo dell’Arte recuperata, ma anche per la storia, i teatri e le antiche tradizioni che qui convivono in armonia”.

Nel lungo e articolato reportage curato da Alberto Amedeo Calderoni vengono celebrati, insieme alla mostra, gli “itinerari meravigliosi” di cui San Severino fa, appunto, parte.

Tutta da leggere la chiusura del giornalista: “Ricollegandosi al gioco di parole suggerito da “Carlo Crivelli | Le relazioni meravigliose”, è difficile che quella tra il viaggiatore e le Marche diventi una relazione pericolosa. Forse l’unico pericolo potrebbe essere quello di non voler tornare più a casa. E non sarebbe nemmeno una cattiva idea”.