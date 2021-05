Nuovi asfalti in viale Mazzini, via Virgilio e a Taccoli. Lavori anche al Serrone

Nuovi asfalti lungo viale Mazzini, dalla rotatoria della stazione ferroviaria a quella del don Orione. I lavori sono stati affidati dall’ufficio Manutenzioni del Comune all’impresa settempedana Gatti e Purini.

Gli interventi, per un importo complessivo di circa 80 mila euro, prevedono opere di manutenzione straordinaria con la rimozione del manto esistente, la preparazione per il suo rifacimento e la sostituzione dello stesso con un nuovo tappetino d’asfalto, in particolare in viale Mazzini, ma anche il ripristino delle zanelle in viale Matteotti.

Fino al termine dei lavori il comando della Polizia locale ha istituito il divieto di circolazione sul tratto di viale Mazzini compreso tra il civico n. 1 e il civico n. 58 ovvero dalla rotatoria posta di fronte al don Orione e fino alla rotatoria posta di fronte all’edicola dei giardini.

Con lo stesso appalto sono state previste altre opere di manutenzione straordinaria in via Virgilio da San Severino, nel tratto di via Antonio Merloni che è la strada che riconduce dall’incrocio di Taccoli alla provinciale per Tolentino, e in un tratto di strada comunale che conduce alla località Serrone dove si procederà anche alla sistemazione del guard rail. Tra le opere rientra anche la sistemazione in quota di alcuni pozzetti esistenti.