Sabato ‘Meet the Meeting’ col vino degli Anibaldi e i prodotti bio di Juri Piermattei

Anche noi quest’anno possiamo partecipare a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2021”, il primo appuntamento che lancerà la 42ma edizione del Meeting di Rimini (20-25 agosto) e che ne inaugurerà il cantiere.

La diretta dell’evento, infatti, avverrà proprio dalla Fiera di Rimini, che tornerà ad ospitare il Meeting dopo la “pausa” della Special Edition 2020, sabato 15 maggio dalle ore 18.30 e si potrà seguire online sul sito www.meetingrimini.org e sui canali Facebook e Youtube del Meeting di Rimini.

Meet The Meeting anticiperà i principali temi e contenuti del Meeting 2021 con un particolare invito a sostenerne la costruzione: anche quest’anno sarà infatti possibile donare e ricevere in omaggio un’ottima bottiglia di vino. Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione di Meet the Meeting è la partecipazione di 100 città in Italia e all’estero che si stanno coinvolgendo per promuovere l’appuntamento e per realizzare a loro volta eventi a sostegno del Meeting. Numerosi volontari sono già all’opera, seguendo le attuali disposizioni sanitarie, per organizzare nelle proprie città degustazioni, serate musicali, incontri ed eventi con alcuni dei protagonisti del prossimo Meeting e per gustare insieme la diretta del 15 maggio.

Il Centro Culturale “Andrej Tarkovskij” promuove l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, a San Severino. Saranno distribuite nel negozio “Campagna Magna” di via Roma 2 (di fianco all’agenzia turistica “Movimondo”) bottiglie dell’ottimo “Il Glorioso- Cantina degli Anibaldi” nelle versioni bianco (Andresito) e rosso (Vermiglione). Oltre al vino i sostenitori potranno gustare gli appetitosi prodotti dell’azienda di agricoltura biologica “Campagna Magna” di Juri Piermattei. Facendo seguito al buon riscontro dell’anno scorso, quando abbiamo distribuito il Verdicchio della cantina Valdimiro di Fabriano e dove c’è stata la sensibilità anche delle autorità pubbliche, confidiamo nell’ attenzione al Meeting di Rimini di settempedani e non: Meeting che vuole proporsi più capillarmente e così diventare sempre più di tutti.

Quest’ anno l’iniziativa si è estesa a diverse altre città della provincia tra cui Matelica, Tolentino, Macerata e Corridonia.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e buono c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione. Sono centinaia i relatori che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che conta centinaia di migliaia di presenze agli eventi, è realizzata grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità.

Angelo Cantenne

Info:

centroculturale.tarkovskij@gmail.com

3381090779

Il sito web di Meet the Meeting: https://meetthemeeting.org/

Il sito web del Meeting di Rimini: www.meetingrimini.com