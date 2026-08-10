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La premiazione della vincitrice
La premiazione della vincitrice

La ventenne anconetana Chiara Crudeli vince il titolo di Miss Universo Marche

in Consigliati 10 Agosto 2026 375 Visite

Piazza del Popolo, a San Severino, ha ospitato la finale regionale di Miss Universo Marche. A conquistare il titolo è stata Chiara Crudeli, ventenne anconetana e studentessa di Informatica all’Università di Camerino, che ha così coronato un percorso impeccabile confermando i successi già ottenuti
nelle tappe precedenti.

Insieme a lei, staccano il pass ufficiale per rappresentare le Marche alla finale nazionale – che si svolgerà in Puglia – anche le altre due giovani sul podio: al secondo posto si è classificata Angelica Picciafuoco, 20 anni di Castelfidardo, studentessa in Beni culturali e turismo all’Università di Macerata; in terza posizione è giunta Nazareth Marzoni, 19 anni di Fermo, studentessa di Design a Roma e modella professionista.

“Questa serata è una vittoria per il nostro paese – ha detto il sindaco Rosa Piermattei intervenendo alla serata -. È la bellezza nella bellezza. Vedere la nostra splendida Piazza del Popolo così viva, gremita di persone (oltre 300 gli spettatori; ndr) ed entusiasta di accogliere il talento e i sogni di queste
giovani ragazze ci riempie di orgoglio e dimostra ancora una volta lo straordinario valore di San Severino”.

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