Giardino della scuola D’Alessandro, mercoledì 25 maggio, una grande e partecipata festa solidale ha visto protagonista l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” nel suo complesso. Un concerto dal titolo “Piccoli Angeli” offerto dall’orchestra dell’indirizzo musicale guidata magistralmente dai professori Vincenzo Correnti, Magdalena Fontana, Gloria Frontini, Joseph Clementi, coadiuvati dai professori Fabio Valeri e Maurizio Moscatelli in qualità di tecnici del suono con il fondamentale supporto dei ragazzi dell’Istituto. E’ stato uno spettacolo indimenticabile! Una musica d’insieme che ha visto il coinvolgimento anche dei suoni e dei canti dei bambini della scuola primaria.

L’allestimento dei tanti progetti di cittadinanza portati avanti dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno fatto da scenografia; hanno partecipato il Consiglio comunale dei ragazzi e i rappresentanti di tutte le classi che hanno donato alla rappresentante provinciale dell’Unicef quanto raccolto con il loro progetto “L’unione fa la forza”, mostrando la solidarietà di cui i ragazzi sono capaci e quanto la scuola curi accoglienza e inclusione.

Un pomeriggio di musica iniziato con il pezzo del maestro Correnti “Piccolo angelo” dal quale il concerto prendeva il titolo e che il personale della scuola ha voluto dedicare alla docente Laura Vescovo, volata in cielo nella notte. Proseguito con gli interventi della vice preside, la professoressa Sandra De Felice, che ha portato il saluto del dirigente scolastico Sandro Luciani, e con quello del sindaco Rosa Piermattei. Sono successivamente partite le note dei brani eseguiti dai ragazzi della prima secondaria ad indirizzo musicale, per passare poi al suono del flauto dolce dei bambini della primaria guidati dall’insegnante Taviana Pediconi.

Il professor Correnti Il saluto del sindaco Rosa Piermattei I musicisti del “Tacchi Venturi”





A metà concerto ha preso poi la parola il sindaco dei ragazzi Alessandro Bordo che, accompagnato da consiglieri e rappresentanti di classe, ha illustrato il progetto. Ha iniziato ringraziando gli organizzatori del concerto, gli insegnanti di strumento, i compagni “che ci hanno voluto donare un piccolo assaggio di normalità dopo un periodo difficile fatto di distanziamento, di mascherine e di didattica a distanza”.

Ha spiegato che il Consiglio comunale dei ragazzi e tutti i rappresentanti di classe supportati dalle insegnanti referenti Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco hanno creduto molto in questa iniziativa e hanno pensato che fosse una buona occasione per agire in modo solidale lanciando una raccolta fondi da destinare al progetto Unicef di aiuto ai bambini ucraini. Così i bambini – dall’infanzia alla primaria, fino alla secondaria – si sono autotassati donando 1 euro ciascuno e sono riusciti a raccogliere 790 euro: somma consegnata nelle mani della presidente provinciale Unicef, Patrizia Scaramazza, la quale ha ringraziato, lodato l’iniziativa e sottolineato quanta importanza educativa ritenesse avere la musica.

Lo spettacolo è poi proseguito con l’orchestra costituita dalle classi seconda e terza dell’indirizzo musicale, che hanno mostrato tutta la loro bravura e preparazione. Prima della conclusione i bambini della Primaria hanno eseguito una filastrocca musicale, poi tutti i presenti accompagnati dall’orchestra hanno intonato l’Inno d’Italia.

Al termine un meraviglioso bis dell’orchestra ha salutato il numerosissimo pubblico. Tanti calorosi applausi hanno accompagnato tutta la manifestazione.

A. A.