Open di primavera: Michela s’arrende alla testa di serie n. 1

La “nostra” Michela Cambiucci non ce l’ha fatta, in finale si è dovuta arrendere alla testa di serie numero 1, Elena Pavolucci di Castelraimondo (classificata 2.4). Ma per lei, classificata 3.1, è stato comunque un grande successo personale perché è riuscita ad arrivare fino in fondo – qualificandosi per il tabellone di 2^ – di fronte ad avversarie più forti, come la stessa Pavolucci che, nella sfida decisiva, si è imposta con un rotondo 6-2, 6-0. Stiamo parlando ovviamente dell’Open di primavera, il torneo maschile e femminile organizzato in queste settimane dal Tennis Club settempedano sui nuovi campi in sintetico. Più di 160 i partecipanti, provenienti da diverse parti della regione.

Fra gli uomini la finale è stata appannaggio di due tesserati del Circolo di Matelica: Lorenzo Battista (classificato 2.4) e Filippo Mazzola (classificato 2.5). La sfida è stata vinta da Battista, impostosi col punteggio di 6-3, 7-5. Le due finali sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federtennis Marche.

Alla premiazione conclusiva, oltre alla presidente del Tennis Club, Loretta Maglie, è intervenuto il consigliere regionale Fit, Andrea Pallotto.