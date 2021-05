In Piazza un flashmob di Fratelli d’Italia contro il coprifuoco

Ieri sera, giovedì 6 maggio, in Piazza del Popolo anche la sezione settempedana di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ha organizzato – come in molte altre città d’Italia – un flashmob contro il coprifuoco, ritenuto una manovra insensata e fortemente lesiva per le attività economiche.

Alla manifestazione hanno preso parte, oltre alla coordinatrice locale di FdI, Tiziana Gazzellini, e al coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale, Leonardo Simoncini, anche il responsabile provinciale Massimo Belvederesi e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni.

Il Circolo, in una nota, ringrazia le Forze dell’ordine per la loro presenza, che ha garantito il corretto svolgimento della manifestazione.