“Lisa” punta sul Centro podologico per la cura del piede

Creare un riferimento all’avanguardia per la cura del piede, che offra un percorso completo. E’ l’importante progetto su cui sta lavorando il Centro medico Lisa di San Severino in collaborazione con il “Centro podologico per la cura del piede” che ha sede a Montegiorgio. Dunque, una struttura di primo piano per concretizzare un progetto importante nell’ambito dei servizi sanitari per la popolazione di San Severino e dell’alta valle del Potenza. La responsabile, dottoressa Enrica Pagliari, e i suoi collaboratori Diego Pagliari e Denisa Potinteu garantiranno le migliori cure grazie alla loro esperienza. Il primo step è la visita podologica: una valutazione sia conoscitiva sullo stato di salute del paziente e delle sue abitudini, sia esplorativa attraverso la manipolazione attiva e passiva delle articolazioni del piede, con la successiva valutazione dell’appoggio plantare (diretta e indiretta) mediante l’uso di strumentazioni. La visita podologica serve, appunto, per identificare la problematica e le soluzioni terapeutiche e/o ortesiche possibili per porvi rimedio. Ci sono poi le patologie della cute e delle unghie (callosità, lesioni, unghie micotiche, inspessite o incarnite, eccetera), per le quali si eseguiranno tutti i trattamenti incruenti necessari alla risoluzione del problema. Laddove necessario si procede anche con la ricostruzione ungueale o la rieducazione ungueale. E’ possibile, cioè, ricostruire o modificare senza dolore, correggendo forme alterate che sono fonte di callosità periungueali e unghie incarnite.

Il Centro è specializzato pure nella realizzazione di ortesi plantare, dell’ortesi calzino e delle ortesi in silicone. Quest’ultime sono un tutore creato direttamente dal piede del paziente allo scopo di riallineare e proteggere alterazioni come alluce valgo, dita a martello, 5° dito varo. Inoltre, sono ritenute fondamentali la prevenzione e la valutazione periodica del piede diabetico. “Infine – spiegano i responsabili del Centro podologico – ci avvaliamo anche di trattamenti idro-massoterapici con ozono e temporanei per la riduzione del dolore come il kinesiology therapeutic tape e feltraggi di scarico”.

In questa ampia attività entra in gioco anche il supporto di altre figure specialistiche di “Lisa”, come l’ortopedico e il dermatologo, nonché strumentazioni ed esami già attivi nel Centro medico di San Severino, quali ad esempio l’ecodoppler vascolare, le ecografie o le analisi di laboratorio.