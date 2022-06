Fine stagione ricco di impegni per la ginnastica artistica che di recente ha visto il folto gruppo di atleti (50 ginnaste e 1 ginnasta) impegnato alle finali nazionali Uisp in quel di Città di Castello, mentre il prossimo 10 giugno ci sarà il gran finale dell’annata agonistica con il tradizionale saggio che precede il rompete le righe estivo.

Andiamo con ordine e vediamo come è andata in Umbria.

I risultati sono stati eccellenti dato che sono arrivate alcune medaglie a dimostrazione del valore delle atlete gialloblù della Polisportiva Serralta. Le sette ragazze (Emma Bonci, Giulia Bonci, Emma Borri, Ambra Farroni, Elena Paciaroni, Veronica Stronati, Lucia Taffio) che hanno preso parte all’evento si sono tutte messe in evidenza riuscendo a cogliere risultati molto positivi finendo fra le 15. Da evidenziare il quinto posto assoluto nella generale colto nelle rispettive categorie da Emma Bonci (junior) e da Lucia Taffio (senior) le quali hanno conquistato anche delle medaglie, la prima al volteggio (2) la seconda alle parallele (2) e al corpo libero (3). Grande soddisfazione per la società settempedana e per gli istruttori Letizia Ruggeri, Giorgia Rocchetti e Leonardo Rocchetti che seguono da vicino con grande impegno e professionalità gli allievi ottenendone risposte più che lusinghiere. Ginnaste che, come detto, potranno essere ammirate durante la “festa” di fine anno nel corso dell’esibizione che si terrà al Palasport Ciarapica il giorno venerdì 10 giugno con inizio alle ore 21. Titolo dell’esibizione: Musicals.

Roberto Pellegrino