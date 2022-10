A Serralta crescono giovani talenti nello sport che si fanno valere. E’ il caso di Alessandro Caprodossi. Il tredicenne della frazione di San Severino è un abile atleta nella specialità della ruzzola, disciplina molto conosciuta e con tanti praticanti nella nostra regione e in particolare proprio a Serralta dove ci sono stati campioni italiani sia nelle gare a squadre che nell’individuale.

Alessandro sta crescendo molto bene e recentemente ha colto un importante risultato individuale. E’ riuscito infatti a imporsi nel Trofeo Coni svoltosi a Sinalunga (Siena), rinverdendo così una tradizione ormai decennale che vede Serralta e i suoi atleti protagonisti di vittorie in serie.

Adesso tocca anche ai più giovani emergere con risultati di prestigio, proprio come ha fatto Alessandro che con 91 punti su 96 ha conquistato il primo posto assoluto chiudendo davanti al rappresentante di casa della Toscana (84 punti) e a quello dell’Emilia Romagna (83 punti).

Alessandro in azione Alessandro sul gradino più alto del podio



Su un percorso (km 1,5) ondulato, insidioso e con vari cambi di direzione, Alessandro ha lanciato la ruzzola per dodici volte in maniera perfetta tanto da non avere avversari in grado di contrastarlo. Nella bella giornata per i colori gialloblù le Marche se la sono vista con altre dieci regioni ed ogni formazione aveva quattro atleti. La squadra della nostra regione, pur dovendo far fronte al forfait dell’ultima ora di uno dei protagonisti, e dunque dovendo gareggiare con un uomo in meno, ha saputo superare l’imprevista difficoltà ottenendo un ottimo sesto posto finale grazie agli ottimi risultati ottenuti non solo da Alessandro Caprodossi, ma anche dagli altri due atleti, Mauro Calafiore e Andrea Caprodossi.

Roberto Pellegrino