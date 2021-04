Eliana Liotta in streaming parla de “Il cibo che ci salverà”

Nuovo appuntamento con la rassegna “Incontri con l’autore” dei Teatri di Sanseverino. In coincidenza con la “Giornata mondiale della Terra”, Eliana Liotta, autrice de “Il cibo che ci salverà – la svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute” (edizioni La nave di Teseo), ci ha fatto conoscere un cibo gentile con il corpo e con il pianeta, rispettoso di entrambi. Un cibo intelligente, sano, adatto ai tempi in cui viviamo e in grado di aiutare la Terra e la salute dell’uomo. Infatti per salvare l’ambiente è necessario modificare il sistema alimentare, da cui dipende un terzo delle emissioni di gas serra: è straordinario scoprire che i pranzi e le cene invocati per frenare l’inquinamento e il clima impazzito sono gli stessi che proteggono la salute e potenziano il sistema immunitario.

Partendo da un approccio scientifico, sia ecologico che nutrizionale, la Liotta, con la consulenza di importanti istituti di ricerca internazionali, nell’incontro con il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, illustra come “noi siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo”.