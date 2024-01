Anello della vita e Comitato in difesa dell’ospedale: donate 8 poltrone all’Oncologia

Otto poltrone elettriche per la somministrazione di farmaci sono state donate all’Oncologia del nostro ospedale. Sono state acquistate grazie alla raccolta di fondi effettuata dalla Fondazione Anello della vita e dal Comitato per la salvaguardia del “Bartolomeo Eustachio”.

Alla consegna è intervenuto anche il nuovo direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci, per la prima volta in veste ufficiale a San Severino. Era presente inoltre il direttore sanitario Daniela Corsi, assieme al nuovo direttore sociosanitario Giancarlo Cordani, al sindaco Rosa Piermattei e al presidente della Fondazione Anello della vita, l’avvocato Marco Massei, che è anche rappresentante del Comitato in difesa dell’ospedale.

Il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, non è potuto essere presente alla conferenza stampa, ma ha inviato questa dichiarazione: “La struttura settempedana segue un numero elevato di pazienti che provengono dalle zone montane e non solo. È sede di un ambulatorio di oncologia genetica e si è sempre contraddistinta per l’alta professionalità. Abbiamo sempre puntato sul mantenimento dei presidi ospedalieri per portare servizi ai pazienti, specie nelle zone più disagiate. Ringrazio per il gesto di generosità l’avvocato Marco Massei, tutta la Fondazione dell’Anello della vita e il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale che sono riusciti a raccogliere una cifra importante per acquistare queste poltrone per la somministrazione di farmaci oncologici, che hanno un costo elevato. Le poltrone sono per i pazienti un presidio sicuro essendo elettriche, declinabili e comode per affrontare qualsiasi emergenza”.

Tra i sanitari hanno partecipato anche il dottor Nicola Battelli, direttore dell’Oncologia di Macerata, e il dottor Luca Faloppi, direttore dell’Oncologia di San Severino.

“Questa donazione è frutto di un’azione corale tra più soggetti – ha spiegato Marco Massei – a dimostrazione di una collaborazione proficua e importante tra pubblico e privato, che ci auspichiamo continui anche in futuro”.

Da parte sua il sindaco Rosa Piermattei ha sottolineato il fatto che “San Severino è una comunità battagliera” e lo ha dimostrato specialmente in occasione della difesa dell’ospedale e del “punto nascite”; così ha chiesto al neo direttore dell’Ast “di aiutare la città e il territorio a mantenere questa struttura, queste attrezzature che sono a disposizione di un vasto entroterra”.

Da parte sua, lo stesso direttore Ricci ha risposto che cercherà “non solo di mantenere, ma di incrementare questo rapporto di collaborazione per far proseguire l’importante attività che si sta facendo a San Severino”.

