Il 14 aprile in Consiglio: punto nascita, discarica, giardini pubblici e cittadinanza a Zaki

Convocato il Consiglio comunale per mercoledì 14 aprile, ore 19.30 (ore 20.30 in seconda convocazione). Diversi i punti all’ordine del giorno che verranno discussi: bilancio di previsione, interventi sul piano regolatore, la riqualificazione dei giardini storici Giuseppe Coletti e l’ampliamento del chiosco bar, il ripristino del punto nascite all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino e la cittadinanza onoraria a Patrick George Zacki.

Ecco, comunque, in dettaglio l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del sindaco.

2) Interrogazione con risposta orale sulla richiesta avanzata dal sindaco al presidente dell’Ata3 di convocazione dell’assemblea per la procedura d’individuazione della nuova discarica provinciale dei rifiuti. L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri comunali Antognozzi, Panicari, Lampa, Cruciani e Bompadre.

3) Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Panicari e Lampa su alcune dichiarazioni rese pubblicamente dal sindaco.

4) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

5) Variante parziale al Prg comunale (art. 26 l.r. 34/92) per rilocalizzazione volumi congelati (Del.c.c. n. 78/2014) con recepimento di prescrizioni e parere di conformità ex Decreto presidenziale n. 235/2020; approvazione definitiva.

6) Variante parziale al Prg comunale (art. 26 l.r. 34/92) per ampliamento/suddivisione in due “Umi” e previsione di ulteriori parcheggi e verde pubblico in via Madonna dei Lumi (area residenziale “A.T.2.4”) con incremento potenzialità mediante delocalizzazione di volumi da altra zona “B0” sita in località Ugliano e con istituzione nuove zone B0** – C7; adozione.

7) Ordine del giorno per la richiesta di cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki.

8) Mozione sulla riqualificazione dei giardini storici “Giuseppe Coletti”, valorizzazione delle aree verdi e ampliamento del chiosco bar. La mozione è stata presentata dai consiglieri comunali Panicari, Lampa, Bompadre e Borioni.

9) Mozione concernente il ripristino del punto nascita dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, presentata dai consiglieri comunali Panicari, Lampa, Borioni, Bompadre e Antognozzi.