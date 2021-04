Covid: scendono ancora i “positivi”, muore però un settempedano di 86 anni

Scende ancora il numero dei “positivi” a San Severino: oggi, secondo il sito regionale, sono 41. Le persone in quarantena, oltre a loro, sono 43. Tuttavia, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono verificati 15 decessi in regione. Fra le vittime da Covid c’è anche un uomo di 86 anni di San Severino. Si allunga così, tristemente, l’elenco dei settempedani che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal virus. E’ vero che molti di loro avevano patologie pregresse, ma in parecchi casi lo stato di salute era sostanzialmente buono o comunque non compromesso.

Attualmente, in regione, ci sono 893 persone ricoverate per Covid, di cui 138 in terapia intensiva. E i “positivi” continuano a essere molti: nel percorso nuove diagnosi, secondo i dati del Servizio Sanità sono 490 (91 in provincia di Macerata, 149 in provincia di Ancona, 152 in provincia di Pesaro-Urbino, 20 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 di fuori regione). Il rapporto positivi/testati è sceso comunque al 6%.