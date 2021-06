Cesolo, a dimora nuovi alberi nello spazio verde della scuola

Con la messa a dimora di due nuovi alberi, un ligustro e un tiglio, e la sistemazione del terreno che è stato ripulito da erbacce e da altri materiali, il Comune ha provveduto alla riqualificazione dello spazio verde esterno alla scuola Primaria di Cesolo che ha potuto così ospitare le lezioni pratiche del progetto “Nel piatto i colori dell’orto”, una divertente e coinvolgente iniziativa che, per due settimane, sta interessando ben 35 alunni nell’ambito delle attività del Piano estate 2021 finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

A salutare l’avvio dell’attività estiva anche il sindaco Rosa Piermattei e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, professoressa Lauretta Corridoni.

Con le partecipazione delle maestre Barbara Tartabini e Federica Scattolini gli alunni hanno spiegato a sindaco e dirigente le tante attività messe in atto con lezioni teoriche, ma anche pratiche, sugli alberi, sull’importanza degli alimenti naturali quali frutta e verdura, sulle giuste regole da seguire per la piantumazione e la cura di piante, fiori ed essenze aromatiche.

La scuola Primaria di Cesolo, con i fondi del progetto “Nel piatto i colori dell’orto”, ha poi acquistato alcune piantine di lavanda, rosmarino, basilico che sono state sistemate in alcune cassettine in legno che ora saranno “adottate” dagli alunni per tutta l’estate per poi essere messe a dimora a settembre, al ritorno dalle vacanze, proprio nei rinnovati spazi all’aperto.