In pensione Iris Fornari, storica “colonna” dell’Oculistica

Da oggi, 1° aprile 2021, la Divisione di Oculistica dell’ospedale di San Severino deve rinunciare alla professionalità, serietà e gentilezza di Iris Fornari, che se ne va in pensione dopo quasi 35 anni di servizio nel reparto. Ieri è stato il suo ultimo giorno lavorativo e le sue colleghe, assieme ai medici e al personale Oss, l’hanno salutata felici per lei, per il suo traguardo meritatamente raggiunto, ma anche con tanta mestizia nel cuore perché consapevoli di non poter avere più al loro fianco una persona così amabile e capace come Iris.

Iris Fornari è stata indubbiamente una “colonna portante” dell’Oculistica, fin dall’anno in cui arrivò, il 1987. Si è divisa fra sala operatoria e corsia, tra attività ambulatoriali e lavoro organizzativo, sempre attenta ai bisogni dei pazienti e sensibile alle necessità del reparto.

Ora le colleghe le augurano “buona vita” senza camice! E a loro, dal momento che la signora Iris è anche la mamma del nostro prezioso e valido collaboratore Silvio Gobbi, si affianca Il Settempedano esprimendo le felicitazioni di tutta la redazione.