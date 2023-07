Mette a segno un altro colpo importante la Settempeda facendo suo Paride Marcaccio. Società biancorossa che è protagonista del calcio mercato del girone C di Prima categoria e con l’ex capitano e bandiera del Trodica (sono stati ben otto gli anni in casacca biancoceleste, poi ci sono state anche le esperienze con Valdichienti Ponte, Cluentina e Montecosaro) fa aumentare il lungo elenco di nuovi arrivi, tutti giocatori di qualità e di alto livello.

Sta nascendo un gran bell’organico per mister Ferranti e Paride Marcaccio vi entra come elemento funzionale e fondamentale che avrà il compito di rendere ancora più forte il reparto arretrato. Il mancino classe ’80 è infatti un difensore centrale di ruolo che all’occorrenza può essere impiegato anche a centrocampo (mediano o mezzala).

L’ex Elpidiense (salgono a tre gli elementi che arrivano dalla formazione di Cascinare che ha vinto l’ultimo campionato di Prima) è stato corteggiato a lungo da molte società, ma alla fine l’ha spuntata la formazione biancorossa: “Il primo approccio avuto con le persone della società è stato subito positivo e mi è piaciuto ogni aspetto quindi non è stato complicato scegliere la Settempeda. Sono contento per la decisione presa e devo ringraziare anche i miei vecchi compagni di squadra, che sono anche amici, come Mirco (Silla) e Francesco (Eclizietta) che sono stati importanti per indirizzarmi verso San Severino e non dimentico certo Emanuele (Castellano) altro amico con il quale potrò continuare a giocare anche nella prossima stagione”.

Paride, arrivi in una società che vuole puntare in alto: “Sì, gli obiettivi sono chiari e ne abbiamo parlato e devo dire che sono gli stessi che ho io. Vengo alla Settempeda per dare il massimo, prometto che darò tutto me stesso e sono molto motivato e determinato. Vogliamo fare bene tutti, io per primo, e sono certo che faremo un grande campionato e proveremo a vincerlo sapendo che la squadra avrà tutte le qualità e le possibilità per riuscirci”.

Roberto Pellegrino