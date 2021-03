Municipio, lavori affidati al Consorzio stabile “Rennova”

Il Comune ha pubblicato l’esito della procedura negoziata relativa all’appalto integrato per l’affidamento dei lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del palazzo comunale, in Piazza del Popolo. L’appalto, per un importo di 1.657.403 euro (più l’Iva), è stato affidato al Consorzio stabile Rennova. Oltre a questa società, che ha sede a L’Aquila, a presentare l’offerta è stato il Consorzio stabile Teramano Alchemy.

Complessivamente erano state invitate, a seguito di manifestazione pubblica d’interesse, dieci imprese. L’impresa aggiudicataria ha praticato un ribasso del 21,745%.