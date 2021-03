Renata e Marco di nuovo a casa: “Grazie di cuore a chi ci ha aiutato”

“Un sincero grazie è ciò che ci sentiamo di dire a tutti coloro che in questi giorni ci hanno aiutato, sostenuto e incoraggiato. La nostra esperienza ci ha insegnato che non si è mai soli!”. Inizia così la lettera di ringraziamento che i coniugi Marco Bravi e Renata Gatti hanno scritto dopo essere stati dimessi dal Covid Center di Civitanova, struttura in cui sono stati ricoverati insieme per un paio di settimane. Una storia a lieto fine, la loro, fatta di amore e amicizia, di affetto e solidarietà, di resilienza contro un virus che toglie la vita, strappa le nostre relazioni, mette in crisi un’economia fatta di grandi sacrifici.

Ecco i loro pensieri di gratitudine.

“Vorremmo ringraziare tutti, senza dimenticare nessuno, pur sapendo che sarà difficile. Il più grande grazie va alle nostre Giulia e Lucia, che si sono dimostrate due leonesse: non si sono mai lasciate andare alla disperazione. Mamma e babbo sono orgogliosi di voi!. La mattina del ricovero – dice Renata – sono stata assalita dal terrore di lasciare le mie figlie da sole, ma all’improvviso è partita la solidarietà e loro non sono state abbandonate neppure per un secondo. Sicuramente il merito è di una persona per me speciale: la mia amica Lella! Che non ha esitato neanche un minuto per chiamarmi e chiedermi se potesse prendersi cura di loro. Insieme alla sua famiglia le ha accolte come figlie e noi le saremo eternamente grati. Un altro ringraziamento speciale va a Elena Amici che, dai primi istanti, insieme alla sua famiglia e a tutti i volontari della Croce Rossa di San Severino Marche si è prodigata per organizzare la gestione delle mie figlie e di mia suocera”.

“Ringraziamo infinitamente – aggiunge Marco – il dottor Sandro Scalini per la sua immensa disponibilità e, al tempo stesso, il servizio dell’Assistenza domiciliare che si è adoperato per le cure di mia madre, anche lei rimasta sola”.

“Inoltre – concludono insieme Marco e Renata – dobbiamo ringraziare lo staff del Pronto soccorso dell’ospedale di Camerino e tutto il personale medico, infermieristico e Oss del Covid Center di Civitanova Marche per la professionalità, la disponibilità, la gentilezza e l’umanità dimostrate nei nostri confronti. Anche se lontani da casa e dai propri cari, abbiamo sempre ricevuto cure e affetto. Infine, ma non per importanza, ringraziamo gli insegnanti della classe 2^A della Scuola secondaria di primo grado e della classe 1^D della scuola primaria ‘Luzio’ del ‘Tacchi Venturi’ per aver affiancato costantemente Giulia e Lucia. Grazie di cuore a tutti gli amici, i parenti e i conoscenti che ci hanno fatto sentire il loro affetto”.