3^ Categoria, turno favorevole al Serralta: battuto il Montemilone per 2-0

E’ stato un turno favorevole per il Serralta che grazie alla vittoria conquistata in trasferta contro lo Junior Montemilone, con il classico risultato all’inglese (2-0), consolida la propria posizione e grazie ai risultati maturati sugli altri campi accorcia le distanze dal secondo posto (a 4 lunghezze mentre a tre c’è il Nicolò Ceselli) avvantaggiandosi nello stesso tempo sulla quinta (Sforzacosta mandata a sette punti). Insomma, serata positiva per i gialloblù che con un gol per tempo sbrigano la pratica pollentina sfruttando la verve di capitan Riccardo Lambertucci, autore della doppietta che è valsa il bottino pieno. Match non certo esaltante dal punto di vista delle emozioni, del bel gioco e dei contenuti, ma l’obiettivo primario, ovvero ottenere i tre punti, è stato puntualmente centrato e con pieno merito tanto da consentire ai settempedani di mantenere quella continuità necessaria per puntare alle posizioni migliori in classifica. Marcia positiva che potrà sicuramente essere mantenuta e confermata nel prossimo turno quando al “Leonori” arriverà il fanalino di coda Equipe Calcio di Civitanova.

La cronaca

Serralta impegnato a Pollenza in una trasferta che appare alla portata della formazione di Masciani che negli ultimi tempi ha ripreso a marciare al meglio. Obiettivo i tre punti per rafforzare le ambizioni di playoff. Primo tempo con poche azioni degne di nota. Quelle da annotare in pratica sono due, una per parte: al 28’ punizione dal vertice destro dell’area ben eseguita da Mateo con palla diretta sotto l’incrocio con risposta eccellente di Spadoni che vola a deviare con un ottimo intervento; al 38’ arriva il vantaggio del Serralta sugli sviluppi di un corner, calciato da Bambozzi, grazie a Lambertucci che mette dentro di testa da pochi passi un cross di Vissani che aveva raccolto una spizzata di Angeloni. Il secondo tempo parte con lo Junior Montemilone proteso in avanti alla ricerca del pari, ma di vere chance non se ne vedono ad eccezione di quella in cui è di uovo protagonista Spadoni con un’altra grande parata: punizione da posizione centrale e tuffo verso sinistra per deviare la conclusione assai insidiosa. Le due squadre restano in dieci per le espulsioni di Scarpacci(Serralta) e di Mateo(Pollenza). Il match è controllato dai gialloblù che non corrono rischi e gestiscono al meglio il minimo vantaggio fino al 90’ quando giunge il raddoppio che chiude i conti. Punizione di Pelagalli, entrato da dieci minuti, respinta corta del portiere, il pallone viene intercettato da Lambertucci che mette in porta. 0-2 e fine dei giochi. Nel Serralta da segnalare le prove di Lambertucci, di Moretti e di Spadoni.

Il tabellino

MARCATORI: pt 38’ e st 45’ Lambertucci

JUNIOR MONTEMILONE: Ciamarra, Domizi, Siarra, Luconi, Ricci Mattia, Cicconofri, Mateo, Ricci Tommaso, Buresta, Zerani, Romagnoli. A disp. Maccari, Sparvoli, Cicconofri Edoardo, Besel, Giustozzi, Diop, Pizzichini, Pannelli, Pascucci. All. Fratini

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Crescenzi, Lambertucci (47’ st Cambriani), Angeloni, Scarpacci, Cappellacci, Lacchè, Vissani (12’ st Sfrappini), Bambozzi (35’ st Pelagalli), Moretti (32’ st Raponi). A disp. Palazzetti, Fabrizi, Magarelli, Paciaroni. All. Masciani

Roberto Pellegrino