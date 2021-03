Curva dei contagi, lenta flessione anche a San Severino

Continuano a mantenersi alti i numeri dei positivi al Covid-19, sia a livello regionale che nella provincia di Macerata. La curva dell’andamento dei contagi flette molto lentamente, rimane alta invece la pressione sugli ospedali e sui Pronto soccorso. “Qualche giorno fa sono state ricoverate una quindicina di persone che avevano partecipato ad una festa di laurea. Questo è inaccettabile”, ha dichiarato all’Ansa la direttrice dell’Area vasta 3, Daniela Corsi.

Recentemente è stata registrata una leggera flessione dei contagiati a Civitanova e a Macerata. Di contro, sempre durante la scorsa settimana, alcuni Comuni del maceratese hanno visto degli aumenti, come ad esempio Cingoli, che ha raggiunto quota 169, e Tolentino arrivato a quota 187.

Altri Comuni, invece, hanno perso il primato del Covid free, come Serrapetrona e Castelsantangelo sul Nera: segno che il virus è in continua circolazione nel territorio. Con zero contagi e zero quarantene resiste ancora il solo Comune di Monte San Martino.

A San Severino è stato registrato un picco di 102 positivi il giorno 18 marzo, mentre il minimo di 46 risale a circa un mese fa. Dai grafici che riportiamo possiamo vedere la situazione riferita alle ultime due settimane, dall’8 al 21 marzo.

L’andamento a Macerata L’andamento a Civitanova La situazione a Tolentino

La situazione a Cingoli I casi positivi a San Severino



(raccolta dati ed elaborazione grafici a cura di Fiorino Luciani)