Taccoli, ecco il nuovo dehor del bar ristorante Scuriatti

Nuovo dehor per il bar ristorante Scuriatti di Taccoli. La pandemia di questi mesi ha frenato il progetto, ma ora l’intervento – pensato per celebrare i 10 anni di apertura del nuovo bar – sta per essere concretizzato. La famiglia Scuriatti, infatti, ha intenzione di ripartire – dopo la crisi Covid – più forte di prima.

Il miglioramento degli spazi esterni, su progetto dell’architetto Milena Paolucci, andrà a completare il restyling dell’attività dopo i lavori già effettuati per ammodernare la sala ristorante e il bar stesso, cui sono annessi – come noto – un banco alimentari e l’angolo tabacchi.

L’obiettivo è migliorare l’accessibilità dei disabili e rendere più confortevole l’area che si affaccia sul piazzale, attraverso la riqualificazione del marciapiede e il rifacimento di pavimentazione e illuminazione. Resteranno gli alberi in bellissime aiuole fiorite. La clientela così potrà godere di una pausa pranzo in ambienti esterni circondati dal verde.

Come noto, il bar ristorante Scuriatti propone ogni giorno golose colazioni, appetitosi pranzi e sfiziosi aperitivi. Ma non smette mai di guardare al futuro con idee fresche e accattivanti, seguendo il solco di una tradizione di famiglia consolidatasi nel tempo: papà Francesco sta mettendo il cappello da chef alla figlia Letizia, mentre le redini dell’azienda sono in mano al figlio Matteo.