La Settempeda espugna Urbis Salvia con un rotondo 3-0

Colpo importante quello messo a segno dalla Settempeda che passa al “Tombolini” con un largo e meritato 3-0, che spinge i biancorossi a metà classifica regalando anche morale e convinzione in vista della ripresa del campionato prevista il giorno 8 gennaio, anche se prima della sosta c’è da giocare il recupero del turno dodici in casa contro l’Elpidiense Cascinare, altra ghiotta occasione per salire ancor di più verso la zona play off.

La seconda vittoria di fila in trasferta giunge dopo un’ottima prestazione di squadra che per tutti i novanta minuti ha saputo essere compatta e organizzata gestendo ogni situazione con freddezza, precisione ed esperienza non fallendo poi le occasioni avute che sono state concretizzate con il necessario cinismo. Continua ad essere impeccabile la difesa, ordinato il centrocampo, convincenti i giovani schierati titolari e incisivi gli attaccanti. Insomma, un quadro generale che conforta e testimonia il periodo positivo della Settempeda che non ha sbagliato una gara non certo semplice dimostrandosi sul pezzo e ben concentrata ed ora non ci si vuole fermare. Si punta infatti a chiudere il 2021 al meglio con l’obiettivo di fare altri nel recupero di giovedì sera.

La cronaca

Ultima trasferta del 2021 per la Settempeda che va in campo di domenica in casa dell’Urbis Salvia. L’avversario è temibile e precede in classifica i biancorossi di tre lunghezze e, quindi, l’obiettivo è colmare il gap con un successo che darebbe una bella spinta di entusiasmo e fiducia. I locali devono rinunciare a Moschetta, infortunato, e scelgono di arretrare in difesa Pietrella mentre in avanti giostrano Pettarelli, Curzi e l’ultimo arrivato Danchivskyy. Settempeda che cambia modulo affidandosi ad un 4-4-2 spiccatamente offensivo con i due giovani attaccanti Panicari e Sfrappini esterni di centrocampo e con coppia d’attacco formata da Rocci e Ulissi. La difesa è confermata in blocco (davanti a Caracci ci sono Campilia, Mulinari, Latini e Botta) mentre in mezzo al campo, con Del Medico squalificato, si gioca a due con Miconi e capitan Broglia. Si intuisce che l’approccio della Settempeda è quello buono e ne è conferma l’affondo sulla destra di Panicari che crossa basso favorendo il tiro in corsa di Broglia che finisce largo. Al 9’ ancora Panicari attivo sulla fascia con cross lungo che cade all’altezza del secondo palo dove Ulissi colpisce di testa mandando di poco sul fondo. Il buon momento degli ospiti prosegue e al 15’ Sfrappini si accentra partendo da sinistra con passaggio poi in piena area per il liberissimo Panicari che calcia di prima intenzione. Piatto sinistro che Conti ribatte in tuffo chiudendo sul primo palo. La prima azione dell’Urbis Salvia arriva a metà frazione quando un suggerimento profondo pesca Monteverde che controlla e calcia rasoterra con Caracci che blocca il pallone. Capovolgimento di fronte e Broglia si libera per calciare rasoterra con Conti che in qualche modo respinge in tuffo. Al 30’ buona intesa fra Pettarelli e Curzi con tiro di quest’ultimo che è troppo centrale e non crea problemi a Caracci. Si scambiano le corsie Panicari (va a sinistra) e Sfrappini (si sposta a destra) e poco dopo il vantaggio biancorosso si materializza. Sfrappini recupera palla in zona centrale e trova un passaggio in verticale per Rocci che parte in velocità, entra in area e giunto davanti a Conti lo supera con un tocco di destro morbido e preciso. Si sblocca in questo modo il bomber biancorosso siglando il primo centro in stagione per un 1-0 che sembra giusto per i biancorossi, ma al 44’ il “rischio” pareggio si materializza. Punizione battuta da Pietrella, destro morbido che arriva sulla testa di Di Marino che fa da sponda per Grassi che calcia in scivolata da pochi passi ma Caracci è miracoloso nel togliere dalla porta con un guizzo felino un pallone che sembrava già dentro. L’inizio di ripresa della Settempeda è il migliore possibile, dato che dopo due minuti c’è il raddoppio. Broglia mette in area un morbido pallone che vede Campilia svettare nel mucchio e girare di testa nell’angolino alla destra di Conti che non ci arriva. Match in discesa per i biancorossi che però si salvano dal gol che avrebbe potuto riaprire i giochi quaqndo sugli sviluppi di un angolo c’è un colpo di testa in mischia con palla diretta nell’angolino basso alla destra di Caracci che allungandosi quanto può riesce a deviare poi Botta conclude l’azione precedendo gli avversari e liberando in corner. La partita diventa spezzettata perché ci sono diversi falli e il gioco latita anche a causa del campo pesante che non aiuta le squadre sia perché la Settempeda non lascia varchi e non dà possibilità ai locali di far male. Al 32’ è lo specialista Pietrella a provarci dal limite con un destro su punizione che viene indirizzato nell’angolo basso alla sinistra di Caracci che si distende e fa sua la sfera. Dopo l’avvicendamento fra Rocci e Dedja (nel finale toccherà anche a Forresi e Sparvoli fare qualche minuto), ecco il doppio cambio fra gli ospiti: fuori Miconi e Ulissi dentro Mariselli e Capenti. Quest’ultimo entra benissimo in partita perché alla prima opportunità fa centro: Sfrappini va a disturbare in pressione il difensore con rimpallo che consente a Capenti di partire centralmente palla al piede fino ad entrare in area e superare Conti in uscita con un preciso interno destro. Primo timbro in stagione per l’attaccante che può festeggiare dopo essere rimasto a lungo fuori per infortunio segnando una rete che chiude i giochi e suggella la bella vittoria della Settempeda.

IL TABELLINO

URBIS SALVIA – SETTEMPEDA 0-3

MARCATORI: pt 38’ Rocci, st 2’ Campilia, 39’ Capenti

URBIS SALVIA: Conti, Monteverde, Valeri, Di Marino, Salvatori (16’ st Sgalla), Filacaro, Pietrella (40’ st Alzapiedi), Grassi (23’ st Martorelli), Pettarelli (30’ st Cullhaj), Danchivskyy (13’ st Pettinari), Curzi. A disp. Staffolani, Cervelli, Moschetta, Farroni. All. Cervelli.

SETTEMPEDA: Caracci, Latini (40’ st Forresi), Botta, Miconi (30’ st Mariselli), Campilia, Mulinari, Panicari, Sfrappini (45’ st Sparvoli), Ulissi (33’ st Capenti), Broglia, Rocci (15’ st Dedja). A disp. Palazzetti, Gega, Falistocco, Farroni. All. Ruggeri.

ARBITRO: Domizi di Macerata

NOTE: ammoniti: Pettarelli, Latini, Danchivskyy, Pettinari, Valeri. Angoli: 5-1 per l’Urbis Salvia. Recupero st 5’

Roberto Pellegrino