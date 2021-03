Si chiude “Il Mese delle Donne” con Chiara Mezzalama e Alice Urciuolo

Si conclude “Il Mese delle Donne”, la speciale programmazione che i Teatri di Sanseverino hanno voluto riservare a scrittrici, giornaliste e attrici in occasione della Festa dell’8 Marzo per sottolineare il significato, davvero importante, di questa data che non può e non deve essere celebrata in una sola giornata pur speciale che sia.

Due gli appuntamenti finali: nel primo il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, incontra Chiara Mezzalama che, collegata da Parigi (dove vive e insegna letteratura), parla del suo ultimo romanzo: “Dopo la pioggia”, pubblicato dalle Edizioni e/o.

I protagonisti sono Elena ed Ettore, una coppia di quarantenni che affronta un momento di crisi del matrimonio e, al tempo stesso, un periodo di intense piogge e di esondazione del fiume Tevere che impone un percorso di cambiamento profondo in ogni senso e in ogni direzione.

L’autrice dello straordinario romanzo ripercorre i punti salienti della sua opera e affronta la questione del cambiamento climatico e della necessità di modificare i comportamenti e gli stili di vita umani e del ruolo dei giovani in una società futuribile.

Nel secondo incontro il direttore artistico Francesco Rapaccioni intervista Alice Urciuolo, una delle più giovani selezionate al Premio Strega a soli 26 anni. Sceneggiatrice alla prima esperienza come romanziera, racconta dei numerosi protagonisti di “Adorazione”, il suo splendido romanzo corale ambientato a Pontinia in un’estate afosa, dove le famiglie sono spesso tenute insieme dall’ipocrisia e dal silenzio, un atteggiamento velenoso e dannoso sia per i giovani che per gli adulti: ragazzi e ragazze dovranno crescere e perdersi, ritrovarsi e sostenersi reciprocamente, facendo i conti, insieme ai loro genitori, con il vuoto e le passioni, l’insicurezza e l’ansia, l’accettazione e l’affermazione di sé. Una storia collettiva fatta di storie personali in cui l’amore, l’amicizia, la tenerezza e il desiderio di mescolano alla sopraffazione, alla vergogna, all’umiliazione. Fame di vita, sofferenza affettiva, senso di vuoto, incomunicabilità, potenza dei sentimenti: “Adorazione” è uno dei debutti letterari più folgoranti ed emozionanti degli ultimi anni.

Prima di loro sono state protagoniste degli Incontri con l’Autore dedicati alle donne la giallista e storica Luisa Gasbarri, l’autrice di bestsellers Cristina Caboni, la poetessa Elisa Biagini, la sceneggiatrice Francesca Serafini, la selezionata al Premio Strega Carmen Pellegrino, la conduttrice tv Alba Parietti, la conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, la straordinaria Lia Levi.