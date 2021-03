La “Lipperatura” di Loredana negli incontri online de “i Teatri”

I Teatri di Sanseverino chiudono un’altra intensa settimana di appuntamenti, nonostante il difficile momento che anche il mondo della cultura sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, incontrando la giornalista e scrittrice radiofonica Loredana Lipperini.

Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, intervista in streaming la Lipperini per farsi raccontare del suo ultimo romanzo “La notte si avvicina”, edito da Bompiani e candidato al Premio Strega 2021.

Scritto nel 2016 e ambientato nel 2008, anno della grande crisi e del più spietato disinteresse verso il mondo, il romanzo è incentrato sulla vita in un paesino immaginario delle Marche, ai piedi delle montagne, un paese già segnato dal terremoto e popolato da persone incerte, impaurite, rabbiose, che si trovano a fronteggiare un’improvvisa e inspiegabile epidemia di peste che li imprigiona nella stretta vallata isolata dal mondo.

Un gotico italiano che ci parla dell’oggi evocando forze e misteri che arrivano dal passato: nessuno può dormire in pace in quanto nessuno alla fine è innocente. Una storia concentrica fatta di storie di donne che si incrociano, si fondono, si scontrano. Un microcosmo malato e asfittico dove basta una parola a rendere un luogo idilliaco un inferno. Una carrellata di figure femminili archetipiche già nei nomi propri che testimonia il ruolo delle donne nella storia e nel presente.

Loredana Lipperini è una conduttrice radiofonica notissima per il programma del pomeriggio di RadioRai 3 “Farenheit” ma anche per il suo blog “Lipperatura”, un punto di riferimento in Italia per la discussione culturale, letteraria e politica.