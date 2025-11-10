Volley serie B maschile, la Sios Novavetro fermata in casa dalla “4 Torri” Ferrara (0-3)

Alla Sios Novavetro non riesce l’impresa di fermare la corsa della “4 Torri” Ferrara, una delle squadre più forti del girone D del campionato di serie B maschile di pallavolo, allenata da Francesco “Pupo” Dall’Olio, ex palleggiatore della Panini Modena (con cui vinse 4 scudetti) e della nazionale azzurra (bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984). Gli ospiti, infatti, puntano in alto e stanno cercando di risalire la china lasciandosi alle spalle un paio di brutti colpi d’arresto. Del resto le qualità tecniche ci sono e la giovane formazione settempedana ne ha fatto le spese.

Costretto a rinunciare ancora una volta all’infortunato schiacciatore Skuodis, il tecnico della Sios Novavetro, Federico Domizioli le ha provate tutte, ma Ferrara alla fine si è imposta con un secco 3-0 (parziali: 25-18, 25-22 e 25-14). Solo il secondo set ha visto veramente in partita la squadra di San Severino, però gli ospiti sono poi riusciti a gestire meglio i palloni decisivi dell’acceso finale.

La classifica del girone, dopo cinque giornate, è la seguente: La Nef Re Salmone Osimo 14, Sab Group Rubicone 13, Loreto 12, San Marino 11, Querzoli Forlì 10, Paoloni Macerata, Ferrara e Hokkaido Bologna 9, M&G Scuola Pallavolo SsDarl 6, Pallavolo Sabini 5, Sios Novavetro 4, Ravenna 2, Montorio 1, Don Celso Volley 0.

Ora per i settempedani difficile trasferta sul campo della Sab Group Rubicone, a San Mauro Pascoli (sabato 15 novembre, ore 17.30), poi due gare casalinghe consecutive: sabato 22 contro gli abruzzesi del Montorio e sabato 29 contro la Consar di Ravenna.