Il Conte Dracula si confessa a Elcito: Luca Violini porta in scena il lato umano del mito

Il fascino tenebroso della leggenda incontra la magia del borgo di Elcito. Domenica 26 luglio la suggestiva cornice della piazzetta di San Rocco ospita “Il sogno di Dracula”, un imperdibile spettacolo di RadioTeatro che vedrà protagonista l’inconfondibile Luca Violini.

Quando l’orologio segna la mezzanotte, i confini tra storia e mito si dissolvono. Il Conte Vlad Tepes III, meglio conosciuto come Dracula, rompe il silenzio della sua fredda dimora per raccontare, per la prima volta in prima persona, la sua verità. Non il mostro che popola gli incubi, ma l’uomo dietro la leggenda: il condottiero rumeno, difensore della fede cristiana, trasformatosi nel simbolo eterno del male.

Un’esperienza immersiva di RadioTeatro

“Il Sogno di Dracula” è un’esperienza sensoriale avvolgente. La recitazione intensa ed emozionante di Luca Violini è supportata da un sound design iperrealistico, capace di trasportare lo spettatore direttamente nel cuore della Transilvania. Ogni respiro, ogni scricchiolio del castello e ogni fremito della notte prendono vita, creando un ponte diretto tra l’attore e il pubblico.

Una nuova luce sul mito

Lo spettacolo offre una rilettura innovativa e profonda della figura del vampiro. Attraverso un approccio confidenziale e privo di filtri, la pièce esplora le contraddizioni del protagonista, in una trama che intreccia con rigore il contesto storico di Vlad Tepes III con l’immaginario letterario intramontabile creato da Bram Stoker.

“È un viaggio che obbliga ciascuno di noi a riconsiderare il significato della figura del vampiro, anche in chiave sociale”, spiegano gli organizzatori. “Sarà un’alternanza continua di emozioni, in cui lo spettatore si ritroverà a empatizzare con una figura che la storia ha trasformato in un archetipo del terrore.”

Crediti artistici

Lo spettacolo è frutto di una raffinata sinergia creativa: il testo è firmato da Lino Terra, mentre l’atmosfera sonora è costruita sapientemente sul disegno del suono di Claudio Cesini e sulla post-produzione audio di Paolo Principi.

Info utili

Il costo del biglietto è di 15 euro. Per prenotare: 320.5623974. Prima dello spettacolo è possibile mangiare al ristoro “Il Cantuccio” di Elcito, che propone cibi genuini del territorio.

Si ringrazia l’Associazione Pro Elcito per la preziosa collaborazione, che ha reso possibile portare questo evento di alto profilo artistico nel cuore di uno dei borghi più incantevoli delle Marche.