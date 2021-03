Marzo, “Il Mese della Donna” con tante protagoniste: lunedì 8 Alba Parietti in streaming

I Teatri di Sanseverino rendono omaggio all’8 Marzo, che non è solo il giorno ma che diventa “Il Mese della Donna”, con una serie di iniziative che andranno avanti per diverse settimane. E’ prevista, infatti, una rassegna di incontri “al femminile” con scrittrici, giornaliste e poetesse di cui saranno protagoniste eccezionali la conduttrice televisiva e attrice Alba Parietti, la conduttrice radiofonica Rai e giornalista Loredana Lipperini, le candidate al Premio Strega 2021 Carmen Pellegrino e Chiara Mezzalama, la sceneggiatrice Francesca Serafini al debutto come romanziera (il suo film “Non sono cattivo” ha vinto numerosi premi ed è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2016), la poetessa Elisa Biagini, l’autrice di bestsellers Cristina Caboni, la giallista-storica Luisa Gasbarri, la “monumentale” Lia Levi, scrittrice di origini ebraiche, autrice di libri amatissimi, e vincitrice del Premio Strega Giovani 2018.

Ecco il calendario completo degli incontri che, causa Covid, si terranno in streaming:

– Francesca Serafini mercoledì 3 marzo

– Carmen Pellegrino sabato 6 marzo

– Alba Parietti (appuntamento speciale per la Festa della Donna) lunedì 8 marzo

– Lia Levi mercoledì 10 marzo

– Loredana Lipperini sabato 13 marzo

– Chiara Mezzalama mercoledì 17 marzo